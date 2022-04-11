Общество

В инспекции труда рассказали, как псковичи будут отдыхать в майские праздники

В связи с празднованием Первомая россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 30 апреля по 3 мая включительно – с субботы по вторник. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

Далее по календарю идет короткая рабочая неделя, только три дня будут рабочими - 4, 5 и 6 мая, со среды по пятницу.

Затем следуют четырехдневные выходные в связи с празднованием Дня Победы, отдыхать россияне будут с 7 по 10 мая включительно - с субботы по вторник. «Майские каникулы» увеличены за счет переноса выходных дней с 1 и 2 января, пояснили в инспекции труда.

Следующие длинные выходные ожидаются в июне: на День России жители страны будут отдыхать три дня - с субботы по понедельник. 13 июня будет выходным из-за переноса дня отдыха с воскресенья, 12 июня, на понедельник.