Общество

Кому необходимо привиться от клещевого энцефалита, рассказали в Роспотребнадзоре

В Роспотребнадзоре перечислили группы псковичей, которым необходимо привиться от клещевого энцефалита. Об этом в эфире радио «ПЛН.FM» сообщил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук.

Клещевой энцефалит - одно из многочисленных заболеваний, которое могут предавать клещи. «Вакцина от него не предохраняет от заболевания боррелиозом и другими инфекциями. Но клещевой энцефалит из этого букета самый страшный, может приводить к инвалидности граждан и даже смерти», - подчеркнул главный санитарный врач региона.

Есть определенные группы людей, которым необходимо вакцинироваться от клещевого энцефалита. Это те, кто часто находится за городом и на трассах, – строители газопроводов, энергетики, те, кто расчищает трассы, лесники, работники сельского хозяйства и пастухи.

Также о вакцинации нужно позаботиться любителям туризма, особенно тем, кто путешествует по регионам Сибири, где ситуация с клещами еще более опасная, подчеркнул Александр Нестерук.

«Вообще, у нас должно вакцинироваться 95% граждан, поскольку все районы Псковской области являются эндемичными по клещевому энцефалиту. То есть, подцепить эту инфекцию можно почти в любой точке области», - заключил он.