Общество

Яд нашли в сене для скота в Псковской области

Афлатоксин в кормах для крупного рогатого скота обнаружили в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной ветлаборатории.

За первый квартал 2022 года специалисты отдела ветеринарно-санитарной экспертизы провели исследование 32 проб кормов и пищевой продукции на содержание микотоксинов. В двух пробах сена, доставленных из хозяйств Порховского и Дновского районов, обнаружили афлатоксин В1 в количестве 0,11 миллиграмма на килограмм (при норме не более 0,05 миллиграмма на килограмм).

«Во время хранения в кормах и пищевых продуктах могут образовываться плесневые грибы. Они не только сами по себе портят продукт, но и отравляют его микотоксинами - ядами, которые вырабатывают в процессе своей жизнедеятельности», – пояснили специалисты.

Поскольку корма растительного происхождения для животных чаще всего подвергаются длительному хранению, существует большая опасность их загрязнение микотоксинами. Кроме того, микотоксины могут присутствовать в вегетирующих растениях и продолжать накапливаться в процессе силосования и хранения. Очень часто в одном корме могут присутствовать от 2 до 5 видов микотоксинов.

Длительное время скармливания кормов, загрязненных микотоксинами, оказывает дополнительную нагрузку на печень и почки животных. Так, при попадании с кормом в рубец лактирующей коровы, афлатоксин В1 быстро всасывается в пищеварительном тракте и попадает в печень, где трансформируется в афлатоксин М1, который через 12 часов появляется в коровьем молоке, рассказали в ветлаборатории.

Афлатоксин М1 обладает канцерогенными и тератогенными свойствами, поэтому его содержание в молоке строго нормируется (не более 0,0005 мг/кг).

Токсическое воздействие микотоксинов на организм животных отрицательно сказывается на продуктивности животных, снижает иммунитет и повышает восприимчивость к различным инфекционным заболеваниям. Правильное хранение и периодический контроль уровня микотоксинов в кормах является основой профилактики микотоксикозов у животных, добавили в учреждении.