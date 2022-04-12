Общество

Главу Великолукского района наградили за содружество с профсоюзами

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин получил диплом за содружество с профсоюзами. Об этом сообщил председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов.

Фото здесь и далее: Игорь Иванов «ВКонтакте»

«По поручению президиума Псковского облсовпрофа вручил диплом за содружество с профсоюзами главе Великолукского района Алексею Кузьмину. Уверен, что и в дальнейшем нас ждет ответственный социальный диалог и продуктивная совместная работа на благо трудящихся», - написал Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Игорь Иванов работал в Великолукском районе совместно с председателем Псковской областной организации профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Татьяной Победовой. В рамках ранее достигнутых договоренностей они провели встречу с трудовым коллективом Центра социального обслуживания Великолукского района. В ней также принимал участие Алексей Кузьмин.

Представители профсоюза довели до коллектива информацию по направлениям профсоюзной работы (правовая, охрана труда, социальное партнерство, санаторно-курортное оздоровление и отдых). Отдельно проговорили коллективно-договорную кампанию и предстоящие первомайские мероприятия.

«В социальной защите многочисленный профсоюз, мы эффективно работаем сообща, а сегодня, как никогда, нужно держаться друг друга. На мой взгляд, встреча прошла в позитивном ключе, работники интересовались программами обучения, мероприятиями, которые организует сегодня профсоюз», - добавил Игорь Иванов.