Общество

Псковичи посмотрели на Луну через установленный в центре города телескоп

Телескоп с проектором, выводящим картинку на большой экран, установили в центре Пскова сегодня, 12 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Клуб любителей астрономии Псковской области и центр «Юный техник» организовали на площади Ленина «посмотрелки» под названием «Юрьева ночь». Мероприятие названо в честь Юрия Гагарина, первого человека на Земле, покорившего космос.

«Мы организовали мероприятие в рамках некогда международной акции "Юрьева ночь". Здесь называют его "посмотрелки", а весь мир называет "тротуарки". Мы даем возможность людям посмотреть на объекты на небе. Сейчас видно только Луну, потому что в городе мешает засветка, а планеты будут заметны только в августе. Это очень красиво и интересно, мы объясняем, просвещаем людей, доказываем, что Земля не плоская», - отметил член клуба любителей астрономии Псковской области «Астро Псков», преподаватель физики и робототехники центра «Юный техник» Владимир Колпаков