Общество

В Великих Луках зоозащитники спасли собаку от жестоких хозяев

Зоозащитники спасли собаку от жестоких хозяев в Великих Луках. Об этом сообщил секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Фото: Александр Козловский / телеграм-канал

«Утро началось с добрых новостей. На снимках – счастливый и красивый пес по кличке Грей. Таким он стал, когда в его судьбе появились сначала волонтеры приюта "Веретье", а затем и любящая семья», – рассказал парламентарий.

По его словам, зоозащитники спасли Грея из рук нерадивых хозяев. Из-за жестокого обращения пес остался без правой лапы. Волонтеры помогли ему вылечиться и восстановиться, подключился и благотворительный фонд «Земляки».

«Сегодня все плохое уже позади. Грей теперь в большой и дружной семье Людмилы, которая приютила и других бездомных собак. Благодарю великолучанку и ее супруга за чуткое сердце и любовь к животным. История Грея – история о простой человеческой отзывчивости и доброте, которая может изменить судьбы братьев наших меньших», – отметил Александр Козловский.