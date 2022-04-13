Общество

В Псковской области спрос на специалистов рабочей сферы вырос в 2,5 раза

За последний месяц работодатели Псковской области разместили около 500 новых вакансий для специалистов рабочей сферы, что в 2,7 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru.

Наибольшее число вакансий размещено в Пскове (63% от всех вакансий), в Великих Луках (12%), в Печорах и Порхове (по 2%).

Рабочие профессии наиболее востребованы в таких отраслях, как автомобильный бизнес, розничная торговля и тяжелое машиностроение (по 20% от общего числа вакансий), металлургия, металлообработка (18%).

«Каждая шестая местная соискательница имеет рабочую специальность и хочет работать в данной сфере. У 81% соискателей есть среднее образование и лишь 1% соискателей владеют английским на уровне средне-продвинутый (В2), - говорится в сообщении. - Медианная предлагаемая заработная плата в рабочей сфере в Псковской области составляет почти 53 000 рублей, что на 9 000 рублей выше среднерыночной заработной платы в регионе в начале апреля».

Чаще других работу в данной сфере ищут упаковщики, комплектовщики (16% от общего числа резюме), разнорабочие (9%), кладовщики и механики (по 8%).

Актуальные вакансии в Псковской области для специалистов рабочей сферы: