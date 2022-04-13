Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
курс на отдых
Geely по специальной цене
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Новая политическая реальность
Денис Иванов о благоустройстве округа
Современный центр обслуживания
петухам здесь не место
школа без второго иняза
 
 
 
ещё Общество 13.04.2022 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса 13.04.2022 14:330 Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах» 13.04.2022 14:140 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО 13.04.2022 13:420 Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец 13.04.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым 13.04.2022 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса
 
 
 
Самое популярное 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец

13.04.2022 13:42|ПсковКомментариев: 0

Конкурса «Чистый Псков» необходимо проводить не только в Пскове, но и в других городах региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.

«Насколько я знаю, в этом году подобная акция проводится повторно. В прошлом году я принимал участие в этом мероприятии. Считаю, что эта инициатива очень хорошая, минусов в ней нет. Во-первых, люди выходят на месячник и своими руками убирают мусор. Это происходит и на территориях предприятий, и на других. Так они понимают ценность своего труда. В какой-то мере это влияет на молодежь и детей - они начинают ценить труд других, а это важно», - отметил Сергей Елизаров.

По мнению эксперта, масштаб мероприятия должен быть увеличен, так как к нему присоединяются все больше людей.

«Станет меньше свалок, города будут чище. На таких мероприятиях люди могут познакомиться, пообщаться. Такие коллективы в дальнейшем сами смогут организовывать подобные акции. Здорово, что находятся партнеры и организации, которые готовы поддержать такие мероприятия, потому что это очень важно, особенно в последнее время», - подчеркнул Сергей Елизаров.

Он добавил, что планирует принять участие в конкурсе в качестве организатора, в частности, проводить экологические уроки: «Наши волонтеры и члены команды два года полностью концентрируются на проведении экологических уроков. У нас есть график, он согласован с администрациями школ».

Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

Теги: #экология #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 168 человек
Сюжет: Конкурс «Чистый Псков 2022» Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец Владимир Кузь назвал конкурс «Чистый Псков» стимулом для участия в субботниках Владимир Воробьев о «Чистом Пскове»: В этом конкурсе должны принять участие абсолютно все Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи относятся к идее совместной уборки города? Сергей Гаврилов выразил уверенность в росте популярности конкурса «Чистый Псков» Конкурс «Чистый Псков» увеличивает число желающих присоединиться к уборке города — Ольга Федорова Елена Жгут рассказала о планах администрации Пскова выйти на субботник «Чистый Псков» помогает привлечь к уборке города молодежь — директор «управляйки» Всё о конкурсе-субботнике «Чистый Псков». ИНФОГРАФИКА Желающих провести субботники в Пскове призвали договориться с УГХ о вывозе мусора «Титан-Полимер» вновь поддержит конкурс «Чистый Псков» Павел Волков оценил эффективность диспенсеров с «дог-пакетами» в псковском парке Три дерева упали в Пскове 5 апреля из-за сильного ветра УГХ Пскова займется вопросом демонтажа клумб и лебедей из шин Месячник чистоты начался в Пскове Круглый стол, посвященный старту конкурса «Чистый Псков», состоялся в эфире радио «ПЛН FM». ВИДЕО Круглый стол, посвященный старту конкурса «Чистый Псков», состоится в эфире радио «ПЛН FM» Стартовал прием заявок на конкурс «Чистый Псков» Стартовал конкурс «Чистый Псков» Горводоканал Пскова готовится к проведению субботника Директор ПТС: Нам всем приятно, когда город чистый и красивый
13.04.2022, 14:350 Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России 13.04.2022, 14:330 Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах» 13.04.2022, 14:300 Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года 13.04.2022, 14:140 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО
13.04.2022, 14:040 Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы» 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса 13.04.2022, 13:531 Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере 13.04.2022, 13:490 Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области
13.04.2022, 13:420 Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец 13.04.2022, 13:290 Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты 13.04.2022, 13:280 Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00
13.04.2022, 13:130 Названо предположительное число нелегальных работников в Псковской области 13.04.2022, 13:060 Новая политическая реальность: кто-то теряет, а кто-то находит 13.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым 13.04.2022, 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса
13.04.2022, 12:550 «Яндекс.Такси» повысит цены в Пскове 13.04.2022, 12:490 Псковский центр занятости модернизируют в 2022 году 13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований 13.04.2022, 12:411 Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов
13.04.2022, 12:380 Белорусы поделились с псковичами идеями для прикладного творчества 13.04.2022, 12:270 «Рекорд Победы»: псковичи планируют отжаться около 30 тысяч раз 13.04.2022, 12:240 Кабмин одобрил концепцию законопроекта о внешнем управлении в покинувших РФ компаниях 13.04.2022, 12:220 Уровень безработицы в Псковской области вышел на «доковидный» уровень
13.04.2022, 12:150 Профессор Шанхайской консерватории даст мастер-класс по игре на баяне в Пскове 13.04.2022, 12:040 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю 13.04.2022, 12:000 Светофоры заменят в Невеле до 1 июля 13.04.2022, 11:570 В Пскове утвержден проект реставрации часовни Снетогорского монастыря
13.04.2022, 11:510 Клиентам Сбера дали рекомендации по работе мобильных приложений на Android 13.04.2022, 11:490 От коронавируса в Псковской области умерли еще шесть человек 13.04.2022, 11:460 Семейная ссора закончилась поножовщиной в Великих Луках 13.04.2022, 11:450 Усвяты могут получить статус исторического поселения
13.04.2022, 11:430 Весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове  13.04.2022, 11:360 «Большой субботник» организуют в Пскове 21 апреля 13.04.2022, 11:350 Светофор временно отключат на перекрестке в Великих Луках 13.04.2022, 11:270 Псковские приставы помогли получить зарплату 17 жителям региона
13.04.2022, 11:190 Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы 13.04.2022, 11:160 Проект по сохранению Дома Родзянко в Усвятах согласовал комитет по охране ОКН 13.04.2022, 11:140 ПЛН-ТВ: С заботой о планете 13.04.2022, 11:090 «Псковские тепловые сети» принимают участие в месячнике по уборке города
13.04.2022, 11:050 Региональное книгоиздание обсудят на форуме «Русский запад» в Пскове 13.04.2022, 11:034 Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике 13.04.2022, 10:480 Псковский губернатор прокомментировал ситуацию с перевозками после пятого пакета санкций ЕС 13.04.2022, 10:360 Госэкспертиза оценила возможность строительства пешеходного моста через Пскову
13.04.2022, 10:320 В Великих Луках зоозащитники спасли собаку от жестоких хозяев 13.04.2022, 10:120 В Пскове подросток на питбайке врезался в грузовик и попал в реанимацию 13.04.2022, 10:100 Две кражи за один день пресекли в магазине на улице Труда в Пскове 13.04.2022, 10:040 Несколько дорог отремонтируют в Псковском районе
13.04.2022, 09:480 Два пассажира скончались в результате ДТП в Пушкиногорском районе 13.04.2022, 09:450 Предприниматели продают недвижимость в Пскове за десятки миллионов рублей 13.04.2022, 09:300 Лукашенко прокомментировал разговоры об объединении России и Белоруссии 13.04.2022, 09:160 Следственный комитет рассмотрит обращение об аресте имущества покинувших Россию
13.04.2022, 09:000 Великолучанку оштрафовали за унижение чести и достоинства мужа 13.04.2022, 08:450 Мастер-класс по воркауту в Себеже посетили более 40 человек 13.04.2022, 08:301 Всемирный день рок-н-ролла отмечают 13 апреля 13.04.2022, 08:150 Минцифры запустит IT-систему для борьбы с мошенниками
13.04.2022, 07:450 Автомобиль въехал в грузовик без габаритных огней в Островском районе 13.04.2022, 07:300 Ревнивого великолучанина будут судить за угрозу убийством жене 13.04.2022, 07:150 Интеллектуальная система контролирует светофоры на двух перекрестках в Пскове 13.04.2022, 07:013 Производство медицинских масок приостановили в России
12.04.2022, 22:000 Юрий Вяземский вошел в состав жюри олимпиады «Умники и умницы» в Пскове 12.04.2022, 21:500 В каком возрасте псковичам легче устраиваться на работу, рассказали эксперты 12.04.2022, 21:350 На вопросы псковичей о противодействии коррупции ответят в Росреестре 12.04.2022, 21:200 Выставка сестер-близнецов «Северный альбом» откроется в Пскове
12.04.2022, 21:100 Более 300 пенсий по инвалидности автоматически назначили жителям Псковской области 12.04.2022, 21:007 Фотофакт: Очередь к телескопу в центре Пскова 12.04.2022, 20:500 Сервис с искусственным интеллектом запустит псковский Росреестр 12.04.2022, 20:450 Псковичи посмотрели на Луну через установленный в центре города телескоп
12.04.2022, 20:221 «Гонки по вертикали»: ЛДПР без Жириновского, атака на Милонаец и командировка на фронт. ВИДЕО 12.04.2022, 20:170 Главу Великолукского района наградили за содружество с профсоюзами 12.04.2022, 19:520 Благоустройство общественной территории началось на улице Никольской в Родине 12.04.2022, 19:400 Два человека погибли в результате ДТП в Пушкиногорском районе
12.04.2022, 19:270 В четырех домах в Великих Луках обновили системы электроснабжения 12.04.2022, 19:110 Юные псковские спасатели стали призерами чемпионата «Молодые профессионалы» 12.04.2022, 19:051 Псковичам расскажут о времени магнитофонного рока и Викторе Цое 12.04.2022, 19:002 О случаях заражения клещевым энцефалитом через козье молоко сообщил Александр Нестерук
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru