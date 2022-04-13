Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец

Конкурса «Чистый Псков» необходимо проводить не только в Пскове, но и в других городах региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил член экспертного совета Российского экологического движения Сергей Елизаров.
По мнению эксперта, масштаб мероприятия должен быть увеличен, так как к нему присоединяются все больше людей.
Он добавил, что планирует принять участие в конкурсе в качестве организатора, в частности, проводить экологические уроки: «Наши волонтеры и члены команды два года полностью концентрируются на проведении экологических уроков. У нас есть график, он согласован с администрациями школ».
Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.
Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.