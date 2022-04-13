Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Geely по специальной цене
Современный центр обслуживания
Денис Иванов о благоустройстве округа
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
Тверские управленцы
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
школа без второго иняза
Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
петухам здесь не место
 
 
 
ещё Общество 13.04.2022 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса 13.04.2022 18:370 Расширить сеть исправительных центров планируют в Псковской области 13.04.2022 18:040 Молодых профессионалов-спасателей наградили в Пскове 13.04.2022 17:570 Псковские садоводы могут получить консультацию специалиста Росреестра 13.04.2022 17:320 Игорь Иванов заявил о необходимости пересмотреть пенсионное обеспечение в России 13.04.2022 17:210 Реализация трех новых проектов «Единой России» начинается в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 07.04.2022 23:5210 Мишустин подписал распоряжение об изменении названия аэропорта в Пскове 08.04.2022 22:440 Псковский губернатор сообщил о похоронах погибших в ходе спецоперации на Украине 07.04.2022 15:0912 Торжественное открытие нового магазина BeFree состоялось в Пскове 09.04.2022 10:354 Тело выпавшей из окна дома девушки обнаружили в Пскове 11.04.2022 11:490 Ушел из жизни хирург Псковской областной клинической больницы Владимир Иванов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Расширить сеть исправительных центров планируют в Псковской области

13.04.2022 18:37|ПсковКомментариев: 0

Результаты и перспективы работы по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области обсудили руководители региональных управлений Минюста и ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках рабочей поездки начальник регионального управления Министерства юстиции Николай Околеснов и временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов посетили несколько районов Псковской области.

Главной целью поездки была проверка выполнения распоряжения правительства РФ, согласно которому территориальным органам УИС необходимо создать в среднем не менее 400 мест в исправительных центрах.

Представители ведомств провели рабочее совещание с руководством Великолукского свиноводческого комплекса, а также посетили производственные объекты предприятия, расположенные в Невельском и Усвятском районах, на территории которых в ближайшее время планируется открытие участков, функционирующих как исправительные центры, осмотрели помещения общежития для проживания лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

В ходе поездки они также ознакомились с деятельностью исправительного центра №1, расположенного в Великих Луках, проверили условия проживания осужденных к принудительным работам, посетили банно-прачечный комплекс, места общего пользования, административно-хозяйственные объекты учреждения. В время обхода руководство ведомств проводило беседы с лицами, отбывающими наказание, в том числе находящимися в помещениях для нарушителей.

Кроме того, начальники региональных управлений министерства юстиции и ФСИН России посетили следственный изолятор №2, где произвели обход режимной территории, камерных помещений, отряда по хозяйственному обслуживанию и пищеблока, оценили качество приготовления пищи.

По результату визита в СИЗО-2 Николай Околеснов подчеркнул, что руководству псковского УФСИН необходимо и в дальнейшем поддерживать условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных на должном уровне, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в первую очередь, в камерах для женщин и несовершеннолетних.

На подведении итогов поездки стороны обсудили проблемные вопросы в работе УИС региона, а также обговорили возможные пути их решения и договорились о дальнейшем сотрудничестве.

Теги: #УФСИН #УИС #Минюст
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы лично заниматься раздельным сбором мусора?
В опросе приняло участие 186 человек
13.04.2022, 18:530 Интерактив: Бесконечное ожидание услуги 13.04.2022, 18:440 Анатолий Копосов призвал политиков не видеть в оппонентах врагов 13.04.2022, 18:370 Расширить сеть исправительных центров планируют в Псковской области 13.04.2022, 18:210 Почти 300 контейнеров для раздельного сбора мусора поступили на баланс города Пскова
13.04.2022, 18:130 В обкоме КПРФ прокомментировали выход из партии Анатолия Копосова 13.04.2022, 18:040 Молодых профессионалов-спасателей наградили в Пскове 13.04.2022, 17:570 Псковские садоводы могут получить консультацию специалиста Росреестра 13.04.2022, 17:480 Директор псковской автошколы наказан за выдачу свидетельства без обучения
13.04.2022, 17:410 На выставку «Весенний ветер под Изборском» приглашают псковичей 13.04.2022, 17:352 Анатолий Копосов вышел из КПРФ 13.04.2022, 17:320 Игорь Иванов заявил о необходимости пересмотреть пенсионное обеспечение в России 13.04.2022, 17:210 Реализация трех новых проектов «Единой России» начинается в Псковской области
13.04.2022, 17:140 Исследователи из России и Узбекистана примут участие в конференции в Великих Луках 13.04.2022, 17:030 Глава облсовпрофа отметил рост интереса псковичей к вступлению в профсоюз 13.04.2022, 17:010 Власти высказались о снижении налогов в России 13.04.2022, 17:000 Игорь Иванов о соглашении с Минском, братском народе и конкуренции
13.04.2022, 16:570 Эколог: Конкурс «Чистый Псков» – это традиция, объединяющая горожан 13.04.2022, 16:500 Вопросы социальной газификации обсудили Михаил Ведерников и Александр Борисов 13.04.2022, 16:350 Олимпиада по ментальной арифметике пройдет в Пскове 13.04.2022, 16:260 Действия во время весеннего половодья отработали псковские сотрудники МЧС
13.04.2022, 16:210 Великолукская студентка рассказала об отказе федерации скелетона выплачивать призовые россиянам 13.04.2022, 16:180 Псковичи присоединятся к всероссийскому автопробегу в честь Первомая 13.04.2022, 16:130 Компанию «Алтын» включили в реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва поставки дорожных знаков 13.04.2022, 16:081 Экс-главврач Псковской областной больницы получил награду за заслуги перед регионом
13.04.2022, 16:081 Колледжский сварщик 13.04.2022, 16:050 Акт осмотра концлагеря в Печорском районе обнародовали псковские архивисты 13.04.2022, 15:511 Пскович задержал пьяную женщину-водителя и вызвал полицию. ВИДЕО 13.04.2022, 15:370 Псковские коллекционеры визиток могут разбогатеть
13.04.2022, 15:290 Небольшой дождь и до +15 градусов обещают псковские синоптики 14 апреля 13.04.2022, 15:232 Великолучанин перевозил ворованные крышки люков на такси 13.04.2022, 15:050 Игорь Иванов высказал мнение об уровне зарплат в Псковской области 13.04.2022, 15:010 Житель Бежаниц пригрозил пистолетом женщине и получил условный срок
13.04.2022, 14:590 «PROПРАВО»: Типичные примеры мошенничества. ВИДЕО 13.04.2022, 14:400 Псковский суд вынес приговор сбившему велосипедиста водителю 13.04.2022, 14:350 Годовую инфляцию до 20% спрогнозировали в Счетной палате России 13.04.2022, 14:330 Глава Псковского облсовпрофа раскрыл подробности приема беженцев в «Голубых озерах»
13.04.2022, 14:300 Роструд отменил плановые проверки работодателей до конца 2022 года 13.04.2022, 14:140 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю. ВИДЕО 13.04.2022, 14:040 Опубликованы михайловские фотографии «придворного художника здешней усадьбы» 13.04.2022, 14:001 Более 50% участников опроса ПЛН не видят смысла жаловаться на неудобства из-за ремонта Фабрициуса
13.04.2022, 13:531 Семьи с детьми в СЗФО в четыре раза чаще стали брать ипотеку с господдержкой в Сбере 13.04.2022, 13:490 Игорь Иванов заявил о достаточном количестве вакансий в Псковской области 13.04.2022, 13:424 Сергей Елизаров предложил другим городам взять конкурс «Чистый Псков» за образец 13.04.2022, 13:290 Двух псковичек задержали росгвардейцы при попытке украсть продукты
13.04.2022, 13:280 Завести полезные знакомства в офлайн-формате предлагают псковским бизнесменам 13.04.2022, 13:270 Ремонт участка улицы Никольской в Пскове продлится сегодня до 18:00 13.04.2022, 13:130 Названо предположительное число нелегальных работников в Псковской области 13.04.2022, 13:060 Новая политическая реальность: кто-то теряет, а кто-то находит
13.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Игорем Ивановым 13.04.2022, 12:570 За сутки 135 пациентов в Псковской области вылечились от коронавируса 13.04.2022, 12:550 «Яндекс.Такси» повысит цены 13.04.2022, 12:490 Псковский центр занятости модернизируют в 2022 году
13.04.2022, 12:440 Две улицы перекроют в Пскове 15 апреля для проведения соревнований 13.04.2022, 12:411 Причину роста тарифов на пригородные перевозки назвал Станислав Стармолотов 13.04.2022, 12:380 Белорусы поделились с псковичами идеями для прикладного творчества 13.04.2022, 12:270 «Рекорд Победы»: псковичи планируют отжаться около 30 тысяч раз
13.04.2022, 12:240 Кабмин одобрил концепцию законопроекта о внешнем управлении в покинувших РФ компаниях 13.04.2022, 12:220 Уровень безработицы в Псковской области вышел на «доковидный» уровень 13.04.2022, 12:150 Профессор Шанхайской консерватории даст мастер-класс по игре на баяне в Пскове 13.04.2022, 12:040 «Двое на одного»: Игорь Иванов о защите прав трудящихся и подготовке профсоюзов к Первомаю
13.04.2022, 12:000 Светофоры заменят в Невеле до 1 июля 13.04.2022, 11:570 В Пскове утвержден проект реставрации часовни Снетогорского монастыря 13.04.2022, 11:510 Клиентам Сбера дали рекомендации по работе мобильных приложений на Android 13.04.2022, 11:490 От коронавируса в Псковской области умерли еще шесть человек
13.04.2022, 11:460 Семейная ссора закончилась поножовщиной в Великих Луках 13.04.2022, 11:450 Усвяты могут получить статус исторического поселения 13.04.2022, 11:430 Весеннее расписание автобусов на садоводческие товарищества вводят в Пскове  13.04.2022, 11:360 «Большой субботник» организуют в Пскове 21 апреля
13.04.2022, 11:350 Светофор временно отключат на перекрестке в Великих Луках 13.04.2022, 11:270 Псковские приставы помогли получить зарплату 17 жителям региона 13.04.2022, 11:190 Ремонтные работы начались на дороге Новгородка – Пушкинские Горы 13.04.2022, 11:160 Проект по сохранению Дома Родзянко в Усвятах согласовал комитет по охране ОКН
13.04.2022, 11:140 ПЛН-ТВ: С заботой о планете 13.04.2022, 11:090 «Псковские тепловые сети» принимают участие в месячнике по уборке города 13.04.2022, 11:050 Региональное книгоиздание обсудят на форуме «Русский запад» в Пскове 13.04.2022, 11:035 Журавль с перебитыми ногами находится на грани жизни и смерти в псковском питомнике
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru