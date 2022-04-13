Общество

Расширить сеть исправительных центров планируют в Псковской области

Результаты и перспективы работы по расширению сети исправительных центров на территории Псковской области обсудили руководители региональных управлений Минюста и ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В рамках рабочей поездки начальник регионального управления Министерства юстиции Николай Околеснов и временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Алексей Емельянов посетили несколько районов Псковской области.

Главной целью поездки была проверка выполнения распоряжения правительства РФ, согласно которому территориальным органам УИС необходимо создать в среднем не менее 400 мест в исправительных центрах.

Представители ведомств провели рабочее совещание с руководством Великолукского свиноводческого комплекса, а также посетили производственные объекты предприятия, расположенные в Невельском и Усвятском районах, на территории которых в ближайшее время планируется открытие участков, функционирующих как исправительные центры, осмотрели помещения общежития для проживания лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ.

В ходе поездки они также ознакомились с деятельностью исправительного центра №1, расположенного в Великих Луках, проверили условия проживания осужденных к принудительным работам, посетили банно-прачечный комплекс, места общего пользования, административно-хозяйственные объекты учреждения. В время обхода руководство ведомств проводило беседы с лицами, отбывающими наказание, в том числе находящимися в помещениях для нарушителей.

Кроме того, начальники региональных управлений министерства юстиции и ФСИН России посетили следственный изолятор №2, где произвели обход режимной территории, камерных помещений, отряда по хозяйственному обслуживанию и пищеблока, оценили качество приготовления пищи.

По результату визита в СИЗО-2 Николай Околеснов подчеркнул, что руководству псковского УФСИН необходимо и в дальнейшем поддерживать условия содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных на должном уровне, в соответствии с требованиями действующего законодательства, в первую очередь, в камерах для женщин и несовершеннолетних.

На подведении итогов поездки стороны обсудили проблемные вопросы в работе УИС региона, а также обговорили возможные пути их решения и договорились о дальнейшем сотрудничестве.