Общество

Профсоюзные баннеры обновят в Псковской области

Фотографии работников предприятий начнут появляться на профсоюзных баннерах в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

«Мы в этом году эту форму (размещение профсоюзных баннеров в населенных пунктах области — ред.) не отпускаем, она нам понравилась, может, ее немного видоизменим, к 7 октября вообще поменяем, чтобы не было разговоров о конкретных персоналиях. Возьмем людей труда, с рабочих мест, пусть это будет водопроводчик с "Горводоканала", мы это сделаем», - сказал Игорь Иванов.

Он отметил, что размещать профсоюзные баннеры в районах Псковской области необходимо, чтобы у людей была возможность ознакомиться с призывами, лозунгами профсоюза, получить представление о его деятельности. «Обозначаться надо, иначе будут говорить, что профсоюз номинальный, что мы ничего не делаем, не просим, не боремся», - считает глава Псковского облсовпрофа.