Профсоюзные баннеры обновят в Псковской области

Фотографии работников предприятий начнут появляться на профсоюзных баннерах в Псковской области. Об этом в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.
Он отметил, что размещать профсоюзные баннеры в районах Псковской области необходимо, чтобы у людей была возможность ознакомиться с призывами, лозунгами профсоюза, получить представление о его деятельности. «Обозначаться надо, иначе будут говорить, что профсоюз номинальный, что мы ничего не делаем, не просим, не боремся», - считает глава Псковского облсовпрофа.