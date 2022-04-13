Общество

Действия во время весеннего половодья отработали псковские сотрудники МЧС

Второй этап командно-штабных учений провели сотрудники МЧС России в Псковской области 13 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе в региональном управлении МЧС.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Согласно легенде учений, в результате весеннего половодья оказались подтопленными несколько территорий Псковского района. Силы и средства управления МЧС региона привели в режим функционирования «чрезвычайная ситуация». Было организовано взаимодействие с органами управления функциональной и территориальными подсистемами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) Псковской области.

«Силы и средства муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС области направили в районы условных ЧС для отработки практических мероприятий по командно-штабному учению. Также в зоны условного подтопления направили силы и средства пожарно-спасательных и аварийно-спасательных формирований для проведения неотложных работ. На базе регионального управления МЧС развернули оперативный штаб ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - рассказали в ведомстве.

В ходе учения также отработали эвакуационные мероприятия с организацией работы пунктов временного размещения населения, оказавшегося в зоне ЧС.

Для мониторинга паводковой обстановки задействовали воздушные суда различных ведомств, а также беспилотные летательные аппараты МЧС России.