Общество

Молодых профессионалов-спасателей наградили в Пскове

Награждение победителей и призеров VI открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области в компетенции «Спасательные работы» состоялось в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

Команды в юниорской и старшей возрастной группе представляли воспитанники военно-патриотического клуба «Юный спасатель» центра «Патриот». Дипломы участникам чемпионата вручил вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко.

«От лица председателя Собрания и всего депутатского корпуса поздравляю вас с успешным выступлением. Для меня большая честь принимать вас здесь и награждать», - обратился к юным спасателям депутат.

Виктор Остренко отметил, что региональный этап конкурса состоялся в феврале, и пока готовилась церемония награждения, псковская команда спасателей успела принять участие в национальном чемпионате «Молодые профессионалы», который проходил во Владивостоке с 7 по 12 апреля. На общероссийском слете представители Псковской области подтвердили высокий уровень подготовки, заняв второе и третье место.

«Пока вы только нащупываете свой профессиональный путь, но совсем скоро вам обязательно предстоит сделать очень важный выбор, от которого будет зависеть и ваша взрослая жизнь, и то, какие профессионалы придут в разные отрасли, в том числе, в спасательную службу. Очень надеюсь, что вы будете преданы выбранной профессии», - сказал Виктор Остренко. Вице-спикер подчеркнул, что на смену тенденции последних десятилетий, когда молодежь стремилась получить профессию, связанную с работой в офисе, приходит популярность и востребованность рабочих специальностей.

«Совершенствуйтесь, получайте новые навыки и будьте настоящими профессионалами», - напутствовал парламентарий.

После вручения дипломов Виктор Остренко расспросил юных спасателей о том, что было для них самым сложным на чемпионате, какие цели ставят молодые люди перед собой и чем интересуются. Кроме того, депутат пообщался с директором Центра «Патриот» Анатолием Мультахом и наставником команды – руководителем военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Еленой Ильиной.

Напомним, чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Псковской области проходит с 2017 года. Соревнования направлены на повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём внедрения лучших практик и профессиональных стандартов.

Национальный чемпионат WorldSkills Россия проходит в мастерских, созданных в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».