Общество

Первый субботник провели в Великих Луках единороссы и спортсмены

Первый субботник провели в Великих Луках единороссы вместе с общественниками и спортсменами. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский в своем телеграм-канале.

Фото здесь и далее: Евгений Николаенков

Участники экологической акции привели в порядок сквер около дома №127 на проспекте Гагарина.

«Друзья, присоединяйтесь к субботникам! Каждый может принять участие в весенних мероприятиях по уборке и сделать свои дворы, а также парки и скверы своего города и поселка чище», - призвал Александр Козловский.