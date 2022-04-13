Общество

Администрация региона выплатит 30,7 млн рублей за отказ строить АЗС у Мирожского монастыря

Арбитражный суд Псковской области взыскал с администрации региона 30 724 885 рублей 83 копейки за счет областной казны в пользу ООО «Псковнефтепродукт», получившего отказ в разрешении на строительство АЗС вблизи Мирожского монастыря в Пскове. Об этом сообщается на сайте суда.

«Взыскать с Псковской области в лице администрации Псковской области за счет 26 А52-3274/2021 казны Псковской области в пользу общества с ограниченной ответственностью "Сбытовое объединение "Псковнефтепродукт" стоимость земельного участка в сумме 28 581 700 рублей и убытки в сумме 2 064 536 рублей 83 копейки, а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 78 649 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал «Псковнефтепродукт» возвратить администрации в собственность региона земельный участок, расположенный на улице Яна Райниса, 2А. В течение месяца со дня принятия решения на него можно подать апелляционную жалобу.

С текстом решения суда можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, 17 июня 2019 года администрация Пскова вынесла отказ ООО «Псковнефтепродукт» в выдаче разрешения на строительство АЗС на указанном земельном участке в связи с близостью к памятнику ЮНЕСКО. ООО «Псковнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Псковской области с требованием признать незаконным данное уведомление, и в ноябре 2019 года Арбитражный суд вынес решение в пользу «Псковнефтепродукта». Власти подали апелляцию в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд, который отменил решение первой инстанции.