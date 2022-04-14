Общество

На новые детские выплаты из бюджета Псковской области выделят более 25 млн рублей

На новые ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, которые начнут начисляться с 1 апреля, из бюджета Псковской области выделят более 25 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

«Мы считаем для себя такие выплаты приоритетным, поэтому денежные средства в размере 25 с небольшим миллионов рублей мы в бюджете найдем и своевременно их перечислим на счет Пенсионного фонда — они будут исполнять полномочия по выплате. Надеемся, что также своевременно и в полном объеме будут перечислены и федеральные субвенции, и все те, кому положены детские пособия, получат их вовремя», - сказал председатель областного Собрания депутатов Александр Котов.

Всего на реализацию выплат, по предварительным расчетам. потребуется более 2,5 млрд рублей. 99% этих средств поступит в виде субвенции из федерального бюджета. Софинасирование региона составит 1%.

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«В то время, в которое мы сейчас живем, очень важно оперативно реагировать и помогать тем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Мы сегодня проводим внеочередную сессию для того, чтобы передать полномочия Пенсионному фонду Российской Федерации по выплате детских пособий, которые установлены указом президента», - пояснил Александр Котов.

По его словам, в соответствии с указом, регионы могли или заключить соглашение с Пенсионным фондом — передать ему полномочия по выплате детских пособий, или организовать выплату на уровне региона. «Мы решили пойти по пути передачи полномочий, поскольку Пенсионный фонд имеет опыт работы по предоставлению мер социальной поддержки, по выплате различный пособий, они легко с этой задачей справятся, а необходимый объем средств из областного бюджета мы, естественно, туда перечислим. Мы рассчитываем на то, что этот механизм будет работать четко, и люди своевременно будут получать эти средства», - отметил спикер регионального парламента.

Подавать заявки на ежемесячные выплаты можно будет с 1 мая. Они положены семьям, в которых размер среднедушевого дохода на дату обращения не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе. Пособия будут выплачиваться на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

«Очень важная мера, мера адресная, получать такие пособия будут те, кто в них действительно нуждается, и, я думаю, что таким образом нужно действовать и на региональном, и на федеральном уровне, чтобы поддерживать тех, кто оказывается в трудной жизненной ситуации по тем или иным обстоятельствам», - заключил Александр Котов.