Общество

Марина Гаращенко объяснила снижение процента коллективного иммунитета

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) объяснила уменьшение процента коллективного иммунитета.

«Сейчас коллективный иммунитет сформирован более чем на 50%. Вообще понятие коллективного иммунитета складывается из количества вакцинированных, количества прошедших вакцинацию полностью, туда прибавляется число переболевших, но оттуда вычитаются граждане, вакцинированные год и более назад», - рассказала председатель комитета.

Па ее словам, еще недавно, до вычета тех, кто не прошел ревакцинацию от COVID-19, доля коллективного иммунитета составляла более 60%.