Общество

Псковичка пожаловалась на навязчивое внимание со стороны тренера по верховой езде

Тренер - одна из самых благородных профессий, которая позволяет ставить достижения своих подопечных выше своих собственных. Но, как сообщается в группе «Подслушано в Пскове», специалисты, дающие уроки молодым и подающим надежды бывают разные.

Как пишет ЦДИ, в группе появился крик души от воспитанницы одной из школ верховой езды. Девушка обратилась за советом к подписчикам сообщества. Она просит помочь ей правильно понять поведение тренера, который позволяет себе чрезмерные вольности.

«Помогите, пожалуйста, разобраться в том, что происходит, сама я не понимаю. У меня есть тренер на ипподроме, я занимаюсь с ним, он хорошо тренирует, но я стала замечать странности, - рассказала автор поста. - Он стал лезть мне под куртку и говорить: "Мне кажется, ты набрала вес (вес неизменный, моя золотая середина), дай посмотрю, нет ли складок на животе...»