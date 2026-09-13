Александр Розенбаум раскрыл секрет долголетия в свой день рождения

Народный артист России Александр Розенбаум, отмечающий 75-летие, в интервью РИА Новости рассказал, что секрет долголетия заключается в труде.

Фото: Кирилл Зыков / «РИА Новости»

Александр Розенбаум сегодня, 13 сентября, отмечает свой день рождения.

«Семьдесят пять лет — цифра не малая, конечно, но, как сказал ваш покорный слуга много лет тому назад, возраст — это состояние души, иногда конфликтующее с телом. Поэтому 75 лет — это большое время, но это не предел: надо трудиться, потому что жизнь человека — только в труде. Во всем остальном может быть хорошо, здорово, лучше или хуже. Но главное в жизни человека — это труд, поэтому трудиться желательно до гробовой доски — тогда и живешь дольше», — сказал народный артист.

По словам артиста, в преддверии юбилея он не склонен подводить итоги, все его помыслы связаны с творческими и жизненными планами на будущее.

Александр Розенбаум родился 13 сентября 1951 года в Ленинграде в семье будущих врачей, студентов Первого медицинского института. Заниматься музыкой начал с пяти лет. После школы поступил в Первый медицинский институт в Ленинграде и отучился на анестезиолога-реаниматолога. Около шести лет проработал в бригаде скорой помощи. В 1980 году принял решение оставить медицину и полностью посвятить себя музыке.

За годы творчества Александр Розенбаум написал более 850 песен и стихов, выпустил свыше 30 альбомов. В 1996 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2001 году стал народным артистом РФ. В 2021 году Розенбаум был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.