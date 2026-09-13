Проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился биографией Героя из Псковской области

Масштабный исторический проект Музея Победы «Одна на всех» пополнился новыми историями подвигов времен Великой Отечественной войны, среди них – сето, уроженец Псковской области Герой Михаил Пороск, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Музея Победы / Государственный музей-заповедник «Изборск»

В специальном разделе на сайте Музея Победы появилась история о героизме Михаила Пороска и его беспримерном мужестве, проявленных в боях Великой Отечественной войны. Михаил Федорович родился в 1922 году в деревне Подгорье Гнилкинского сельсовета, позже вошла в состав деревни Раково, ныне Новоизборской волости Печорского района Псковской области в крестьянской семье. Окончил 6 классов, трудился в личном хозяйстве.

В июле 1941 года был призван в Красную Армию Печорским УВК. В Великой Отечественной войне принимал участие с июля 1941 по май 1945 года. Служил в составе 17-го стрелкового полка 32-й стрелковой дивизии Калининского фронта в качестве миномётчика 1-й миномётной роты. Во время одного из боёв под огнём противника обеспечил доставку мин на позицию. За мужество и отвагу, проявленную в бою, был удостоен медали «За отвагу».

В 1942 году Михаил Пороск получил тяжелое ранение, находился на лечении в эвакогоспитале 2835. После выздоровления с января 1944 года зачислен командиром отделения 3-й роты 146-го военно-строительного отряда 5-го фронтового управления оборонительного строительства 3-го Белорусского фронта. Участвовал в работах по устройству защитной зоны и ограждению железнодорожных мостов в Восточной Пруссии. На Неманском рубеже его отделение показало высокую производительность в работе по устройству насыпных траншей на болотах.

После окончания войны он проживал в деревне Раково Новоизборской волости Печорского района Псковской области, работал мельником на мельнице своего хозяйства. Умер 20 ноября 1988 года, похоронен в деревне Малы Печорского района Псковской области.

В течение 2026 года в рамках проекта «Одна на всех» будут публиковаться материалы о тех, кто совершил подвиги на фронте или в тылу. Каждую неделю Музей Победы будет рассказывать о героях Великой Отечественной войны — представителях разных народов и национальностей России и публиковать на сайте их биографии. Кроме того, истории героев и их реликвии будут размещаться в экспозициях «Путь к Победе» и «Подвиг Народа» музея на Поклонной горе.

Проект посвящен героям многонациональной Родины и приурочен к Году единства народов России. Информационные партнеры проекта — медиахолдинг «ФедералПресс», РИА «Победа РФ», медиахолдинг Rambler&Co, информационное агентство «Магнгазея».