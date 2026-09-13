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Катаракта стала самым распространенным офтальмологическим заболеванием

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Катаракта стала самым распространенным офтальмологическим заболеванием, она «молодеет», и на нее приходится четверть всех патологий у пациентов. Об этом рассказали в пресс-службе НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Святослава Федорова Минздрава России.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Согласно статистике нашего Центра, на первом месте по распространенности среди обратившихся пациентов находится катаракта - помутнение хрусталика, которое является основной причиной снижения остроты зрения, особенно у пациентов старшей возрастной группы. В структуре офтальмопатологии по данным МНТК за 2025 год катаракта составила 25,0%», — говорится в сообщении.

Катаракта чаще всего появляется у людей более старшего возраста, однако бывает и врожденной, а также может развиться в результате травмы. С годами хрусталик глаза теряет прозрачность, мутнеет и уплотняется. На развитие заболевания влияют неблагоприятная экология и интенсивные зрительные нагрузки. Из-за этого заболевание молодеет.

Второе место занимают аномалии рефракции — близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Далее следуют заболевания глаз у детей, заболевания глазного дна, воспалительные заболевания, витреоретинальная патология и глаукома. Аномалии рефракции — чаще всего наследственные заболевания, основными причинами являются большие зрительные нагрузки.

Как уточнили в центре, глаукома в структуре глазных патологий занимает порядка 10%. В отличие от катаракты, которую можно вылечить полностью, глаукома необратима. Без своевременной помощи человек может безвозвратно ослепнуть, а коварство болезни в том, что на ранних стадиях она протекает бессимптомно — ничего не болит и зрение кажется нормальным, пишет ТАСС.

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