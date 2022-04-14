На горе Соколихе под Псковом отметят 780-летие победы в Ледовом побоище

В Псковской области по капле крови вычислили виновного в убийстве 8-летней давности

«Лексус» и «Ситроен» столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове

Игорь Иванов о работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе