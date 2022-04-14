На горе Соколихе под Псковом отметят 780-летие победы в Ледовом побоище

Торжественное мероприятие, посвященное 780-летию победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере, пройдет на горе Соколихе в Псковском районе 18 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.
Фото: комитет по культуре Псковской области
Церемониал возложения гирлянды воинской славы к монументу «Ледовое побоище» состоится в 12:00.
В мероприятии примут участие представители администраций региона и Псковского района, военнослужащие Псковского гарнизона, воспитанники патриотических клубов Пскова, учащиеся школ города.