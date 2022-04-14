Общество

Благоустройство сквера за 2,5 млн рублей началось в Стругах Красных

Начались работы по благоустройству сквера у домов №3 и №3а на улице Павлина Виноградова в поселке Струги Красные. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава Стругокрасненского района Александр Волков.

Фото здесь и далее: Александр Волков / «ВКонтакте»

Он отметил, что подрядная организация ООО «Дорожное строительное монтажное управление» уже начала планировку. Стоимость проекта составляет около 2 500 000 рублей.

В рамках муниципального контракта предусмотрено устройство асфальтобетонного покрытия, устройство дорожки из тротуарной плитки, установка бортового камня, высадка новых деревьев и кустарников, освещение территории, оборудование зоны отдыха. Завершить работы планируется в начале июня 2022 года.

Александр Волков напомнил, что в прошлом году местные жители принимали участие в онлайн-голосовании по выбору объектов для благоустройства в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Большинство жителей района во время рейтингового голосования поддержали проект по благоустройству указанного сквера.