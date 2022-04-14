Общество

На сэкономленные средства осенью в Пскове высадят деревья

Осенью в Пскове высадят деревья на сэкономленные бюджетные средства, сообщил глава городской администрации Борис Елкин. Об этом с очередной 64-й сессии Псковской городской Думы шестого созыва, которая проходит сегодня, 15 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат Григорий Стороненков заметил, что в Пскове идет месячник по уборке города, и жители его округа вступают с инициативами заняться высадкой деревьев. Депутат обратился в управление городского хозяйства, где ему сообщили, что за бюджетные средства саженцы предоставить им не получится.

«Действительно, вопрос актуальный, В бюджете есть порядка 1,5 миллиона рублей на озеленение города, сумма небольшая, она не достаточно удовлетворяет потребность города в части озеленения. Деревья мы высаживаем два раза в год, чтобы они прижились, весной и осенью. К осени, когда будет экономия, планируем внести изменения в бюджет и добавить туда средства на посадку деревьев», - заверил сити-менеджер.