Общество

Проголосовать за объекты благоустройства-2023 призвал Александр Козловский

Подключаться к рейтинговому голосованию за объекты благоустройства-2023 призвал жителей Псковской области секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский. Такое обращение он разместил в своем телеграм-канале сегодня, в день старта голосования.

Голосование за объекты продолжится 30 мая очно, а также онлайн на специальном сайте. Ссылка для жителей области – 60.gorodsreda.ru.

«На голосование вынесены как объекты благоустройства – общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории, конкретные дизайн-проекты тех пространств, которые отобрали ранее в каждом регионе. Не оставайтесь в стороне! Для нас важно мнение каждого жителя региона! Ведь главная цель проекта – дать жителям регионов возможность самим определить, какие объекты благоустройства должны быть отремонтированы в первую очередь», - отметил Александр Козловский.

Всего с 2019 по 2021 год в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Псковской области приведено в порядок 355 дворов и общественных пространств, добавил парламентарий.