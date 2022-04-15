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Общество

Деньги под подошвой

16.04.2022 18:20|ПсковКомментариев: 0

В нашей стране 90% бытовых отходов оседает на мусорных полигонах. Специалисты утверждают, что проблема их разрастания заключается в отсутствии повсеместной системы раздельного сбора вторсырья. Самый простой способ ее настроить – добиться того, чтоб мусор начали сортировать те, кто его производит – то есть мы с вами.

О том, как в Пскове жить экологично и можно ли на экоактивизме заработать – расскажем в нашем репортаже.

 

15 апреля в Пскове стартовала благотворительная двухдневная экоакция по сбору вторсырья. Отсортированные отходы – пластик, стекло и макулатуру – принимают с 10:00 до 15:00 у торговых центров «Империал», «Шайба», гипермаркета «Лента». Уже в первые минуты начала акции макулатура перестала помещаться в контейнеры. Прибывающие горожане продолжали сооружать внушительные пирамиды до приезда спецавтомобилей «Экопрома».

«Мы организовали эту акцию, чтобы тема раздельного сбора была на поверхности, чтобы о ней узнавало все больше и больше людей. На вырученные средства мы планируем закупить продукты питания для зоозащитных организаций "Шанс" и "Лесопилка", как мы это делаем уже четвертый раз. Всех горожан и гостей города приглашаем присоединиться к акции, мы продолжим работу и завтра в это же время», – рассказал руководитель проекта «Экомышление» и Сергей Елизаров.

По его словам, в акции участвуют все больше людей, участники прошлых лет возвращаются. Многие из них звонят активистам «Экомышления» заранее, интересуются сроками акции и начинают копить вторсырье. Вот и сегодня на пункт сбора подъехали постоянные участники – сотрудники детского сада №54 «Колобок» – с машиной до отказа набитой макулатурой: из окон виднелись коробки с книгами, журналами, газетами, использованной офисной бумагой.

«Воспитанники детского сада, родители, сотрудники с удовольствием уже не первый год принимают участие в акции. С самого младшего возраста приучаем деток сортировать мусор, собираем батарейки, крышечки. Учимся распределять пластик, стекло и бумагу – учимся беречь природу. В общем, работаем активно», – отметила исполняющая обязанности директора детского сада №54 «Колобок» Ирина Кокорева.

Сотрудница дошкольного учреждения добавила, что именно в таком юном возрасте складываются модели поведения будущих взрослых. Необходимо прививать ребенку бережное отношение к природе и ее ресурсам с «младых ногтей».

Проблемой загрязнения твердыми бытовыми отходами озабочены не только активисты и экологические организации, но и крупные компании. Так, псковский завод «Титан-Полимер» заботится об окружающей среде и оказывает всяческую поддержку всем причастным к экодвижению в Псковской области. Он выступает и партнером проекта «Экомышление». Сотрудники предприятия побывали на точке сбора вторсырья у «Империала» и поделились идеями экологической программы. 

«У завода "Титан-Полимер" есть собственный экологический проект "Экосуббота". В декабре проект был отмечен на федеральном уровне премией "Мы вместе". В рамках "Экосубботы" проводятся различные мероприятия. Наиболее значимое для горожан – разработка экопространства на территории Пскова. Команда проекта «Экосуббота» подготовила техническое задание на разработку концепции экопространства в Корытовском лесопарке, сейчас идет работа над проектом. Надеемся, что к нему присоединятся другие организации и вместе с нами поучаствуют в создании первого общественного экопространства. Оно будет базироваться на площадке Корытовского лесопарка», – рассказал специалист по связям с общественностью ООО «Титан-Полимер» Денис Бахтин.

Можно ли уже сейчас представить псковичей, уверенно двигающихся в сторону ответственного потребления: многоразовая тара, покупка только необходимых вещей, вторичное использование и так далее? Мешает ли что-то горожанам жить экологично, ответила инженер по охране окружающей среды Надежда Екимова.

«Несмотря на то, что у нас стали проводиться экомероприятия, не хватает места сбора отходов по различным фракциям. В прошлом году я пыталась сдать пластиковые отходы и стекло. Но их не приняли. Как решила проблему: оставила хранить у себя дома: многоразовую стеклянную тару перебазировала под домашний обиход. Металлические отходы (баночки из под напитков) сдала в другой пункт сбора, его сотрудники посмеялись над моей историей. Думаю, что когда человек хочет проявить в Пскове экологическую заинтересованность, начинает встречать препятствия. И, наверное, так желание и пропадает», – считает она.

Мусор – это, в какой-то степени, деньги, которые выбрасываются. Пусть это 50-100 рублей, но они пойдут не на свалку, если мусор сдать на переработку. Скорее всего, горожане просто не знают, как сортировать мусор, отметили сотрудники «Титан-Полимера». В этом случае может помочь проведение мастер-классов, разъяснительной работы.

 

«К радикальным мерам, таким как узаконивание раздельного сбора мусора, мы еще не готовы. Сначала необходимо научить людей, замотивировать приобщаться к культуре сбора вторсырья. Вести просветительскую деятельность с населением. Сейчас идет глобальная реформа с точки зрения экологического законодательства. И такие шаги, как сегодняшняя акция, – уже начало пути», – уверены они.

Благодаря мероприятию псковичи, говоря по-модному, уже существенно уменьшили свой «углеродный след». 
Люди с большой охотой приобщились к культуре раздельного сбора. В этом году псковский филиал ООО «Экопром»  – постоянный партнер акции – предложил установить отдельные контейнеры под стекло и пластик. Они также активно заполнялись. Организаторы акции надеются, что в дальнейшем фракции отходов будут расширяться.

Мария Королева

Теги: #ТКО #экология #экомышление #сортировка мусора
Источник: Псковская Лента Новостей
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