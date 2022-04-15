Общество

От коронавируса в Великих Луках привились почти 36 тысяч человек

От коронавируса в Великих Луках привились 35 916 человек. Об этом в своем еженедельном видеообращении, опубликованном «ВКонтакте», сообщил глава города Николай Козловский.

«По данным Великолукской межрайонной больницы, на сегодняшний день вакцинировано против коронавирусной инфекции: первой аппликацией – 37 580 горожан, двумя аппликациями – 35 916 великолучан. Всего ревакцинировано 6 922 человека», - рассказал Николай Козловский.

Он напомнил, что, по прогнозам специалистов, уже в мае в области ожидается подъем заболеваемости. «Необходимо быть готовыми к новым вызовам и для этого обязательно нужно вакцинироваться», - отметил глава города.

В Великих Луках вакцинация населения против коронавирусной инфекции проводится на базе поликлиники №1, - это улица Пионерская, дом 10 и в стационарно-выездном пункте торгового центра «Апельсин». График работы пункта изменился: в рабочие дни он открыт с 10.00 до 17.00, в выходные - с 11.00 до 14.00.