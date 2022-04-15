Общество

Псковский школьник представит регион на всероссийском историческом форуме

Учащийся Псковской инженерно-лингвистической гимназии, активист Музея Победы ПсковГУ Иван Кривуля примет участие в первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!», который пройдет в Москве 19 апреля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, мероприятие приурочено к Дню единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа, совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. В России он отмечается 19 апреля.

Отметим, пскович Иван Кривуля в прошлом году в составе команды школьников от области участвовал в историко-патриотической смене «Школьный Музей Победы» в ВДЦ «Орленок».

В рамках школьного форума ребята подискутируют на историческую тематику, обсудят необходимость сохранения исторической правды и памяти о подвиге советских людей в Великой Отечественной войне. К исторической дискуссии по телемосту подключатся дети из МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» и Севастополя.

На площадках общественных проектов будет организован квест для участников. Каждый пункт маршрута представлен одной из организаций: РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа «Россия — страна возможностей», проект «Без срока давности» (МПГУ), Российское общество «Знание».

Форум проводится при поддержке правительства Москвы, партнерами проекта выступают Музей Победы, РВИО, РИО, РДШ, Юнармия, Школьный музей Победы, платформа «Россия — страна возможностей», проект «Без срока давности» и Российское общество «Знание».