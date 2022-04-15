Общество

Опубликованы сведения о доходах сенаторов и депутатов

Сведения о доходах и имуществе членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы опубликованы в пятницу, 15 апреля. Данные размещены на официальных сайтах обеих палат российского парламента.

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев, как и в прошлые годы, остается самым богатым членом СФ, отмечает «Российская газета». За 2021 год он заработал 4 млрд 216 млн 966 тысяч рублей. Сенатор от Карелии Игорь Зубарев задекларировал 2 млрд 138 млн рублей дохода. На третьем месте по доходам - сенатор от Калининградской области Александр Ярошук с 380 млн 262 тысячами рублей.

Доход председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко за 2021 год составил 14 миллионов 657 тысяч 451 рубль.

Сенатор от Псковской области Елена Бибикова заработала за год 6 миллионов 94 тысячи 276 рублей.

Задекларированный доход другого члена Совета Федерации от нашего региона Андрея Турчака составил 5 миллионов 797 тысяч 521 рубль.

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Самые высокие доходы среди коллег по Госдуме задекларировали депутаты Владимир Блоцкий (КПРФ), Алексей Нечаев («Новые люди») и Леонид Симановский («Единая Россия»). По сообщению ТАСС, доход Блоцкого в прошлом году составил порядка 3 млрд 520,9 млн рублей. Нечаев за прошлый год задекларировал около 2 млрд 475 млн рублей. Это самый высокий доход среди лидеров всех пяти думских фракций. Симановский получил доход порядка 1 млрд 689,3 млн рублей.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин указал в декларации доход в сумме 65 миллионов рублей.

Депутат от Псковской области Александр Борисов задекларировал за 2021 год доход в размере 10 миллионов 990 тысяч 648 рублей. Напомним, в парламент он впервые был избран осенью прошлого года.

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский отчитался о годовом доходе в размере 7 млн 273 тыс 449 рублей.