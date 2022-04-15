Общество

Братья Барабановы, Стороненков и Цецерский стали самыми богатыми депутатами гордумы в 2021 году

Дмитрий и Сергей Барабановы, Григорий Стороненков и Иван Цецерский получили наибольшие доходы среди депутатов Псковской городской Думы в 2021 году. Сведения о доходах и имуществе муниципальных парламентариев размещены на официальном сайте города Пскова.

Как следует из приведенных данных, Дмитрий Барабанов заработал за прошлый год 6 миллионов 874 тысячи 192 рубля. Доход Григория Стороненкова составил 5 миллионов 448 тысяч 840 рублей. Сергей Барабанов стал богаче на 3 миллиона 801 тысячу 616 рублей.

Депутат, экс-глава города Пскова Иван Цецерский, ныне возглавляющий в Москве Всероссийскую ассоциацию развития МСУ, отчитался о доходе в сумме 3 миллиона 257 тысяч 180 рублей.



Глава города Пскова Елена Полонская получила доход в размере 1 миллион 998 тысяч 312 рублей.



Наименьшие суммы задекларировали заместитель главы города Александр Баев (315 454 рубля), Юлия Пожидаева (323 965 рублей) и Эдуард Белов (383 тысячи рублей).