Общество

Отделение реабилитации пациентов с постковидным синдромом откроется в Пскове

Отделение реабилитации пациентов с постковидным синдромом откроется в псковской городской больнице. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале.

«После перенесенной ковидной инфекции у многих пациентов, особенно тех, кто был не привит, выявляется обострение хронических болезней. Именно они вносят основной вклад в структуру смертности нашего региона. Здесь (в псковской городской больнице – ред.) будет оказываться помощь пациентам с постковидным синдромом, пациентам кардиологического профиля, больным с иными хроническими неинфекционными заболеваниями», - отметил глава региона.

На реабилитацию пациенты будут поступать по назначению врача, в том числе после прохождения углубленной диспансеризации.

Также глава региона напомнил, что в конце прошлого года по поручению президента Псковской области выделили 500 миллионов рублей на приобретение медицинского оборудования, что позволило закупить технику в том числе для этого отделения.