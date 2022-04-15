Общество

Более 500 мероприятий пройдут ко Дню Победы в Псковской области

Более 500 мероприятий пройдут ко Дню Победы в Псковской области. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своем телеграм-канале.

Подготовку к майским праздникам обсудили участники заседания оргкомитета «Победа».

«Одно из важнейших, открытие мемориала "Знамя Победы" в Идрице, состоится уже в конце месяца», - отметил глава региона и добавил, что шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.

Михаил Ведерников предложил включить в списки Бессмертного полка военнослужащих Псковского гарнизона, погибших во время спецоперации на Украине.

Главный региональный парад Победы пройдет в Пскове, на Площади Ленина. В рамках праздника также планируются статический показ военной техники и работа полевой кухни.

Кроме того, продолжается работа по приведению в порядок наших мемориалов. В прошлом году было отремонтировано более 60 воинских захоронений. В этом году приведут в порядок еще 38, а также установят 20 памятных знаков и увековечат имена 100 героев войны.

«В два раза будут увеличены выплаты для ветеранов ко Дню Победы. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда получат выплату в 10 тысяч рублей», - заключил Михаил Ведерников.