Общество

«Примерка» памятника Довмонту на месте установки состоялась в Пскове

«Примерка» памятника Довмонту на месте установки состоялась в Пскове. Об этом глава города Елена Полонская сообщила в социальной сети «Вконтакте».

Фото здесь и далее: Елена Полонская / «ВКонтакте»

Елена Полонская встретилась с инициативной группой псковских экспертов во главе со скульптором Андреем Мартьяновым и писателем Анатолием Рахматуллиным.

Одним из центральных вопросов предыдущих встреч был выбор места для устанвоки памятника князю Довмонту на территории Пскова. Скульптор Андрей Мартьянов предлагал остановиться на сквере на Леона Поземского, напротив памятника Вечевому колоколу.

«Сегодняшняя примерка памятника в полную высоту, на мой взгляд, показала, что место действительно выбрано идеально. На фоне Троицкого собора, рядом Золотая набережная. Вокруг памятника благоустроим территорию - кронируем деревья, покрасим скамейки, положим новые плиты. Памятник Довмонту оживит Запсковье, новая достопримечательность привлечет псковичей и туристов», - оценила Елена Полонская.

Следующая встреча инициативной группы пройдет во второй половине лета. Скульптор отмтетил, что ожидается еще одна примерка памятника – гипсового макета во всю величину, с подсветкой.

В завершение мероприятия Андрей Мартьянов передал Псковской городской Думе подарок – гипсовый бюст Петра Первого, копия работы скульптора Карла Альбачини. Сам оригинал был сделан итальянским мастером при жизни императора.

«Обещаю, мы найдем подходящую локацию и бюст императора достойно займет свое место!» - сказала Елена Полонская.

Напомним, обсуждения установки памятника в Пскове проходили неоднократно, в том числе, в зале Союза художников проводились публичные слушания. В течении двух недель псковичи могли ознакомиться с макетом будущего памятника и предложить собственные идеи.