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Общество

Псковские транспортные полицейские провели акцию «Я против наркотиков»

16.04.2022 22:25|ПсковКомментариев: 0

Псковские транспортные полицейские рассказали студентам Островского многопрофильного колледжа Псковской области о последствиях употребления наркотиков и ответственности за распространение запрещенных веществ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба ЛО МВД России на транспорте

Начальник Псковского ЛО МВД России на транспорте Сергей Титов рассказал студентам о правовых и медицинских последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ. Отдельно обратил внимание учащихся на то, что не бывает так называемых «легких наркотиков».

Кроме того, инспектор отдела охраны общественного порядка Виктор Ефимов и стажер по должности инспектора отделения по делам несовершеннолетних Екатерина Лешкова напомнили подросткам об административной и уголовной ответственности за участие в распространении запрещенных веществ.

В завершении мероприятия сотрудники транспортной полиции ответили на интересующие ребят вопросы.

Напомним, на территории Псковской области продолжается межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятие «Дети России-2022». Основными его целями являются предупреждение распространения наркомании среди молодежи, выявление фактов их вовлечения в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Теги: #наркотики #акция #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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