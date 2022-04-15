Общество

Михаил Ведерников поздравил псковичей с Вербным воскресеньем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Вербным воскресением. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Фото: Михаил Ведерников / «Telegram»

«Поздравляю всех православных христиан с Вербным воскресением! Это добрый и светлый праздник, посвященный торжественному входу Иисуса Христа в Иерусалим. По традиции в этот день в храме освящают веточки вербы, которые затем хранят дома весь год», – написал глава региона.

Михаил Ведерников пожелал жителям Псковской области мира, добра, счастья и взаимопонимания в семьях.