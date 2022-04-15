Общество

Фотофакт: Совы в городе

Жительница Пскова заметила сову на балконе многоэтажного дома. Запись об этом женщина разметила в группе «Жесть по-псковски» социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте»

«Сову никто не терял? Сидит на соседском балконе уже целый день», – спросила псковичка у подписчиков группы.

В комментариях псковичи предположили, что это краснокнижная длиннохвостая неясыть. Также под постом бдительные горожане призвали хозяйку балкона быть аккуратнее, ведь птица может оказаться совсем не безобидной, возможно больной. Балкон предложили продезинфицировать.

«Разве вы не видите в лапах записку из Хогвартса?» – задал резонный вопрос подписчик группы «Жесть по-псковски».

Также сегодня вечером, 17 апреля, в Детском парке псковичи сфотографировали похожую птицу.