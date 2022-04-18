Общество

Анастасия Повторейко о новой волне COVID-19: Мы максимально готовы

Пандемия коронавируса длится уже более двух лет, и все застыли в ожидании новой волны ковида. Готова ли к ней псковская инфекционная служба? Какие лекарства в наличии и насколько упростился процесс их закупки? Сказалась ли массовая скупка препаратов населением на обеспеченности медицинских учреждений? Ответы на эти и другие вопросы дала депутат Псковского областного Собрания, член парламентского комитета по труду и социальной политике, главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко.

- Анастасия Викторовна, эксперты прогнозируют новую волну ковида уже к концу весны. Насколько к этому вызову готова наша инфекционная служба в изменившихся условиях? Насколько мы зависим от поставок лекарств, в том числе импортных?

- В отношении ковида у нас наработанный опыт. Он касается всего: начиная от расходных материалов, например, для ПЦР-диагностики – она у нас российского производства, и заканчивая лекарственным обеспечением всей палитры препаратов. Речь, в том числе, и о биологической терапии.

У нас есть всё. Более того, учитывая, что мы переживали достаточно серьезные подъемы, был создан очень значительный резерв в Псковской области, и, в частности, в нашем учреждении. Однозначно, готовность максимальная.

Мы следим за появлением новых штаммов – это и стелс-омикрон, уже известный нам на территории Псковской области, и XE-штамм, который пока не зарегистрирован в России. Режим ожидания есть, и мы максимально готовы.

- В России созданы эффективные вакцины, это общеизвестный факт.

- Да, и, в том числе, новая назальная вакцина, которую мы в ближайшее время ждем – вакцина «Спутник» в новой назальной форме. Это оптимальный способ доставки! Ранее мы уже имели опыт использования подобной вакцины от гриппа – эффективной, очень достойной, думаю, многие помнят.

- А лекарство от ковида российского производства настолько же приветствуется врачами? Удалось оценить его эффективность?

- Молнупиравир у нас есть в наличии, мы его получили в начале года. Это противовирусный препарат прямого действия, имеющий, действительно, хорошую эффективность. Если ранее у нас из таблетированных форм был только Фавипиравир, то теперь ещё Молнупиравир российского производства – «Промомед». Назначаем его персонифицировано, как и любое другое лечение.

- Правительство изменило условия закупки лекарственных препаратов. Оцените как эксперт, насколько упростился процесс.

- Закупочная деятельность – одна из насущных проблем любой администрации любого учреждения, в том числе медицинского. Новая схема, которая нам представлена, сокращает сроки, упрощает доставку препарата, допускает возможность закупки у единственного поставщика – и это верный в нашем случае подход. На сегодняшний день делается всё для более быстрого, правильного и достаточного обеспечения учреждений.

- Месяц назад прокатился лекарственных ажиотаж – люди начали запасаться препаратами впрок, в итоге некоторые лекарства исчезли из продажи. Сказалась ли эта волна на обеспеченности медицинских учреждений?

- В нашем случае нет – мы успели законтрактоваться и не ощутили последствий. Но я как ведущий прием врач-пульмонолог столкнулась с тем, что, в том числе, и мои пациенты начали панически скупать все, что есть, бегать из одной аптеки в другую, закупать ингаляторы – как скорую помощь, так и базисную терапию. Конечно же, это совершенно нерационально и неоправданно. Со своими пациентами я работаю, объясняю, довожу информацию. Ведь если говорить о пульмонологическом пациенте, то сегодня он получает одну терапию, а через месяц придет на прием, и, возможно, мы будем вынуждены ее отменять и переводить на другую ступень терапии. Ко мне пришла пациентка, которая создала многомесячный запас препарата. При осмотре же выяснилось, что лечения недостаточно, надо менять препараты, усиливать терапию. Люди становятся заложниками собственной паники. Ситуация сложная, и врачам в этой ситуации тоже непросто.

Подготовлено пресс-службой Псковского областного Собрания депутатов