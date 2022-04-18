Общество

Опасное молоко выявили в Псковской области

Превышение по показателю количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) выявили в 10 пробах при проведении ветеринарно-санитарной экспертизы сырого коровьего молока в первом квартале 2022 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной ветлаборатории.

В составе КМАФАнМ представлены различные таксономические группы микроорганизмов – бактерии, дрожжи, плесневые грибы. КМАФАнМ является показателем санитарного качества сырого молока, уточнили специалисты.

«Интенсивность обсеменения сырого молока зависит от уровня гигиены на ферме, качества мойки и дезинфекции доильного оборудования, а также соблюдения санитарно-гигиенических условий производства (включая гигиену обслуживающего персонала), хранения и транспортирования молока. Увеличение КМАФАнМ сигнализирует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться как патогены, так и микроорганизмы, вызывающие порчу», - рассказали в ветлаборатории.

Микроорганизмы могут попасть в молоко и от больных маститом и другими инфекционными болезнями животных, уточнили эксперты.

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«Молоко, полученное от больных животных, может являться источником заражения человека зооантропонозными (общими для человека и животных) болезнями. А при нарушении санитарных правил и технологии получения, переработки и хранения, молоко может стать причиной пищевых токсикозов и токсикоинфекций. Очень часто КМАФАнМ в молоке является причиной пищевых отравлений, возникающих у людей», - подчеркнули в ветлаборатории.

Псковичей призвали не приобретать молоко в несанкционированных местах торговли. «Не стесняйтесь спрашивать у продавцов результаты ветеринарно-санитарной экспертизы», - добавили эксперты.