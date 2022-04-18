Общество

За сутки в Псковской области выявили 85 случаев заражения коронавирусом

85 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области за прошедшие сутки. С начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили 108 916 раз, сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Избавиться от болезни за все время в Псковской области удалось 106 168 пациентам, из них за сутки вылечился 61 человек. Умерли от коронавируса 1 807 человек (+5).

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Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 34381/21

Великие Луки – 16734/6

Бежаницкий район – 1414/1

Великолукский район – 2623/0

Гдовский район – 1944/1

Дедовичский район – 2804/1

Дновский район – 882/0

Красногородский район – 993/0

Куньинский район – 966/0

Локнянский район – 1050/0

Невельский район – 4972/11

Новоржевский район – 1156/1

Новосокольнический район – 3123/2

Опочецкий район – 3322/7

Островский район – 5206/7

Палкинский район – 1059/0

Печорский район – 2480/4

Плюсский район – 1715/2

Порховский район – 3854/4

Псковский район – 8738/4

Пустошкинский район – 1333/0

Пушкиногорский район – 1456/2

Пыталовский район – 1449/0

Себежский район – 2690/6

Стругокрасненский район – 1820/5

Усвятский район – 706/0

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.