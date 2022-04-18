Общество

Память 85 тысяч узников «Дулага» почтили жители Псковской области

В Порховском районе проходят мероприятия, приуроченные к Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, сегодня представители региональной и муниципальной власти, ветераны, рабочие коллективы, общественники, школьники и члены патриотических клубов собрались у мемориального комплекса «Дулаг-100» — одного из знаковых мест массовой гибели мирных советских граждан в военный период.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

От лица губернатора выступила его первый заместитель Вера Емельянова. Она назвала мемориал святым местом, местом скорби и памяти, свидетельством ужасных преступлений нацизма, и подчеркнула, что, находясь здесь, сразу становится понятно, почему нужно беречь память о военных годах и подвигах советских солдат.

«Дата 19 апреля — символ памяти и чести, когда преступления нацизма были определены как геноцид русского народа. Сегодня мы все обязаны хранить и защищать эту истину, а также правду о годах оккупации всей Псковской земли», — отметила Вера Емельянова.

К собравшимся также обратилась коренная жительница Порхова, ребенок войны Лидия Дмитриева. Она рассказала о годах плена в Германии и о восстановлении родного города после освобождения, напутствовала молодое поколение уважать, любить и защищать свою Родину, а также всегда помнить о той цене, которую пришлось заплатить русскому народу за победу над фашизмом.

Участники мероприятия возложили к подножию монумента цветы и венки и почтили память невинно убитых мирных жителей и военнопленных минутой молчания. После чего прозвучал поминальный колокольный звон.

В продолжение собравшиеся заложили у подножия монумента «капсулу времени». Свои послания потомкам оставили учащиеся 10-х классов школ №№2 и 3 города Порхова. В них призыв к миру и согласию народов, разумному потреблению ресурсов и вниманию к простому человеческому общению. Открытие капсулы запланировано в 100-летнюю годовщину Дня Победы — 9 мая 2045 года.

Добавим, в этот день памятные мероприятия проходят во многих муниципалитетах. Большинство из них организовано в образовательных учреждениях и носит воспитательно-патриотический характер.

Напомним, мемориал «Дулаг-100» основан на месте немецкого пересыльного лагеря для военнопленных и гражданских лиц, действовавшего с августа 1941 года по февраль 1944 года. Здесь заключенные разгружали вагоны, а также работали на дорогах и в полях. Условия труда и содержания людей были невыносимо тяжелыми. Ежедневно в лагере умирало по 100 человек. Всего за период действия «Дулага» погибли примерно 85 тысяч советских граждан.

Идея возведения на месте концлагеря памятника жертвам фашизма появилась еще в 1983 году. Она принадлежит скульптору Николаю Радченко-Шало и архитекторам — Александру Маначинскому и Владимиру Фоменкову. Торжественное открытие мемориала состоялось только в 2016 году благодаря поддержке Федерального дорожного агентства и неравнодушных россиян. Комплекс включает памятный знак, поклонный крест, символическое «озеро слез» и аллею памяти, которые обрамляют братскую могилу 85 тысяч узников.