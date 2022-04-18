Общество

В Пскове появится более 50 камер с функцией распознавания лиц и госзнаков машин

В Пскове появится более 50 камер с функцией распознавания лиц и госзнаков автомобилей. Об этом сообщил и. о. начальника управления цифрового развития и связи администрации региона Виталий Рахманов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сегодня, 19 апреля, он принял участие в прямом эфире проекта #объясняем.рф. Разговор шел о цифровом развитии Псковской области, поддержке IT-специалистов и подключении к мобильной связи населенных пунктов.

В частности, Виталий Рахманов рассказал о комплексе «Безопасный город», в который входит 7 сегментов — камеры видеонаблюдения, система «112», система мониторинга «Лесохранитель» и другие.

IT-компаниям и специалистам Псковской области доступны программы льготного кредитования, увеличенный размер грантов и другие меры поддержки, добавил он.

«В прошлом году в Псковской области 318 населенных пунктов были обеспечены мобильной связью, — поделился руководитель управления новостями с эфира. — 95% услуг стали доступны жителям Псковской области в онлайн-формате в 2021 году. До конца 2022 эта цифра достигнет 100%».