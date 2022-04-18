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Общество

Два почтовых отделения отремонтируют в Великолукском районе

19.04.2022 16:24|ПсковКомментариев: 0

В программу по ремонту почтовых отделений Псковской области в первоочередном порядке вошли ремонт отделений в деревнях Дубрава и Переслегино Великолукского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Вопрос модернизации почтовых отделений является очень важным для жителей Псковской области. Развитие "Почты России", ее сельских отделений включено в народную программу "Единой России". Отделения "Почты России" очень востребованы у людей: помимо посылок люди получают здесь пенсии, социальные выплаты. Важно, чтобы эти услуги оказывались в комфортных условиях. В программу по ремонту почтовых отделений Псковской области в первоочередном порядке вошли ремонт отделений в деревнях Дубрава и Переслегино Великолукского района. Мы активно сотрудничаем с руководителем псковского управления "Почты России" Дарьей Сергеевной Цилиной в вопросе развития почтовых отделений», - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии, депутат Госдумы Александр Козловский.

«Единая Россия» и «Почта России» создали региональные штабы, которые будут контролировать ход модернизации почтовых отделений по всей стране. Федеральный штаб создан в министерстве цифрового развития. До 2025 года будет обновлено 25 тысяч отделений, напомнил руководитель направления народной программы партии «Государство для человека», глава думского комитета по информации Александр Хинштейн на совещании с гендиректором «Почты России» Максимом Акимовым, представителями министерств и региональными отделениями «Единой России».

«Почта – это важнейший социальный партнер для партии. Она обслуживает около 30 млн жителей сельских территорий и предоставляет базовый набор социальных и государственных услуг – здесь можно оформить справки, документы, получить денежные переводы, оплатить связь. Ранее не финансировались ни ремонты, ни модернизации. "Единая Россия" обратилась к президенту с инициативой о поддержке сети отделений почтовой связи, на последнем Съезде партии он это предложение поддержал», - сообщил Александр Хинштейн.

В свою очередь Максим Акимов поблагодарил «Единую Россию» за поддержку в реализации проекта и контроль за подготовкой заявок и проведением торгов с подрядчиками.

«Мы на всех этапах получаем полную поддержку, проект находится на контроле региональных отделений партии. Если где-то возникают коммуникационные сбои, они оперативно исправляются губернаторами», - подчеркнул он.

Большинство почтовых отделений, которые будут отремонтированы в 2022 году, расположены в Ростовской области, Краснодарском крае и на Ставрополье. В последующие два года масштабная модернизация затронет Поволжские регионы, где у «Почты России» самая разветвленная сеть.

В дополнение к традиционным почтовым услугам в отделениях появится возможность для продажи лекарств или в аптечном пункте на территории отделения, либо через интернет-заказ. Также во многих обновленных отделениях почты можно будет получать государственные и муниципальные услуги и юридически значимые сообщения.

«Мы заинтересованы, чтобы проект работал максимально эффективно. В сельской местности живут миллионы наших избирателей. И модернизация почтовых отделений является поручением президента и одним из пунктов нашей народной программы», - заключил Александр Хинштейн.

Напомним, развитие «Почты России» и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единой России». 13 сентября президент Владимир Путин по итогам второго этапа Съезда партии дал правительству поручение предусмотреть средства на докапитализацию АО «Почта России». 1 декабря кабмину РФ глава государства поручил обеспечить планомерную модернизацию в 2022-2025 годах 25 160 почтовых отделений на селе, а также в отдаленных и труднодоступных местностях. Их не только отремонтируют, но и заменят в случаях, когда ремонт провести невозможно. Для этого будут использовать быстровозводимые конструкции.

Теги: #Единая Россия #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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