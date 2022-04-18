Общество

Два новых участковых пункта полиции открылись в Пскове

Два участковых пункта полиции открылись в крупных микрорайонах Пскова – в Овсище и на Ближнем Завеличье. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Администрация города подыскала для этого муниципальные помещения в многоквартирных домах и сделала ремонт. Заменили окна, покрытие пола и стен, привели в порядок санузлы. Работы проведены за счет областного и городского бюджетов», - отметил он.

Один из пунктов расположился на улице Алехина, 24. «Район Овсище развивается, с учетом новостроек скоро в нем будут проживать 11,5 тысяч псковичей. Участкового в шаговой доступности здесь не хватало давно, многие местные жители обращались к нам с этой просьбой. В новом пункте оборудовано два рабочих места. Столы, компьютеры и оргтехнику обеспечило УМВД России по городу Пскову. Помимо участкового, здесь будет работать инспектор ПДН, а также организован пеший пост патрульно-постовой службы», - поделился Борис Елкин.

Второй пункт открылся на улице Госпитальной, 17. «Участковые этого подразделения будут обслуживать сразу 4 участка. Это около 23 тысяч человек. Они переехали из старого здания на улице Красноармейской и признаются, что новые условия гораздо лучше. Помещения хоть и небольшие, но уютные и чистые. Все необходимое есть. А для работы - это самое главное», - сказал сити-менеджер.

«Пожелал участковым хорошей службы!» - добавил Борис Елкин.