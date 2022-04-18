Общество

16 педагогов из разных регионов поборются за возможность стать «земским учителем» в Псковской области

В Псковской области завершился прием заявок на участие в программе «Земский учитель» в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

На официальном федеральном портале программы на замещение четырех конкурсных вакансий учителей в муниципалитетах Псковской области зарегистрировано 60 заявок. Для участия в конкурсном отборе полный пакет документов представили 16 претендентов. Больше всего заявок поступило на замещение вакансий учителя начальных классов – от шести человек.

В этом году желание приехать на работу в Псковскую область изъявили учителя из Пермского края, Вологодской, Воронежской, Калининградской, Кировской, Курганской, Ленинградской, Орловской, Ростовской, Ульяновской, Ярославской областей, Республики Калмыкия, Краснодарского края и других регионов.

Второй этап конкурсного отбора пройдет в виде экспертизы заявок. Он завершится 30 апреля.

Напомним, программа «Земский учитель» инициирована президентом Владимиром Путиным в 2019 году. Она направлена на ликвидацию дефицита педагогов в сельской местности и малых городах региона.