Общество

Дновичам рассказали, как противостоять дистанционному обману

В рамках реализации социального проекта «Территория права» транспортные полицейские совместно с представителями Псковского регионального отделения «Ассоциации юристов России» организовали для жителей Дновского района информационно-правовой день о фактах дистанционного мошенничества. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском линейном отделе МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: Псковский линейный отдел МВД России на транспорте.

В первой половине встречи для местных жителей провели лекцию, посвященную защите финансовых прав в разрезе совершаемых криминальных деяний с использованием IT-технологий. Организаторы мероприятия рассказали жителям правила поведения в Сети и о популярных мошеннических схемах в настоящее время. Помимо этого, они напомнили гражданам, куда и по каким вопросам необходимо обращаться по защите их прав, а также по оформлению обращений, заявлений и жалоб.

В ходе беседы старший юрисконсульт правового направления Псковского линейного отдела МВД России на транспорте Артем Тулинцев напомнил, что если в ходе телефонного разговора собеседник пытается узнать информацию, касающуюся банковской карты или счета, то звонок следует прекратить и самостоятельно перезвонить на номер «горячей линии» банка, чтобы подтвердить или опровергнуть полученные сведения.

Во второй половине встречи провели очные индивидуальные консультации.

В завершение мероприятия местные жители получили брошюры по различным правовым вопросам, которые содержат не только ответы на самые распространенные вопросы, но и образцы юридических документов.