Общество

Эксперты центра Алмазова посетили Псковскую областную больницу

Делегация Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени В. А. Алмазова Минздрава России посетила Псковскую область 19 апреля. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Эксперты побывали в Псковской областной клинической больнице, где проанализировали работу профилей «кардиология» и «сердечно-сосудистая хирургия», оценив, в том числе, маршрутизацию пациентов с острым коронарным синдромом. В медицинском информационно-аналитическом центре при больнице федеральные специалисты проконтролировали функционирование системы учета льготного лекарственного обеспечения. Еще одним объектом мониторинга стала Псковская станция скорой медицинской помощи.

В рамках визита в администрации области состоялось видеоселекторное совещание по вопросам работы кардиологических отделений медицинских учреждений под руководством главного внештатного кардиолога ПФО, СЗФО, СКФО, ЮФО, генерального директора НМИЦ имени В. А. Алмазова Минздрава России Евгения Шляхто. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, представители регионального комитета по здравоохранению, специалисты профильных направлений медицинских учреждений области и члены делегации.

Участники совещания обсудили работу кардиологических отделений медицинских организаций области, а также вопросы льготного лекарственного обеспечения, модернизации учреждений, в том числе внедрение новых информационных систем, и кадровую политику.

По итогу визита в регион специалисты НМИЦ отметили совершенствование оказания специализированной помощи пациентам областных учреждений здравоохранения с хроническими формами болезней системы кровообращения. Вместе с тем эксперты обратили внимание на имеющиеся возможности для оптимизации работы службы скорой помощи. В числе рекомендаций областным специалистам значатся усиление профилактической работы и информационной кампании по осведомлению граждан о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний.

Вера Емельянова поблагодарила сотрудников института за оказанное внимание, а также за поддержку в сложные для региона периоды и помощь в отдельных клинических случаях.