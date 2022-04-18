Общество

Окна и спортивный зал планируют обновить в псковской школе №22

Окна и спортивный зал планируют обнвовить в школе №22 на улице Алтаева, 2 в Пскове. Об этом стало известно в ходе контрольного выезда в округ №15 сегодня, 20 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сейчас школа не до конца застеклена, поэтому в этом году будет выделено 500 тысяч рублей на замену окон. Кроме того, в школе идет плановая работа по ремонту санузла. Вместо школьного туалета на втором этаже здания сейчас находится подсобное помещение.

Руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов обратил внимание на пол в помещении, который требует обновления.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Пскова Алексей Несмашный подчеркнул, что руководству учреждения нужно подать заявку на капитальный ремонт.

Кроме того, Денис Иванов сообщил о возможности установки на территории школы «патриотической скульптуры» для воспитания детей.

Во время обхода также выяснилось, что необходимо привести в порядок спортивный зал и сетку на спортивной площадке.