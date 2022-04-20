Центр туризма и детские сады подали заявки на конкурс «Чистый Псков»

Продолжают поступать заявки на конкурс по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.
Фото: Центр туризма и творческих индустрий Пскова
Так, к месячнику по уборке областного центра присоединились специалисты Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Они провели генеральную уборку прилегающей территории на улице Георгиевской, 4. Сотрудники показали, как выглядел выбранный ими участок до благоустройства и после него.
«На субботник вышли дружно,
Все сегодня уберем,
Грабли, метлы – все, что нужно,
Мы с собою принесем!
Хорошо работать вместе,
Ну, дружнее налегай!
Станет чисто в этом месте,
Приходи зеленый май!»
Заявку на участие прислали и из детского сада №13. Двор дошкольного учреждения на улице Лесной, 20 и территорию находящегося рядом воинского захоронения основательно преобразили.
Кроме того, участие в конкурсе приняли работники детского сада №35, расположенного на улице Коммунальной, 34. «Территория нашего детского сада располагает большим количеством разнообразных деревьев и кустарников. Коллектив сотрудников, а также наши воспитанники стараются, чтобы растениям было комфортно, а территория была бы чистой и ухоженной. Для этого дважды в год, весной и осенью, мы выходим на уборку. С охотой и радостью нам помогают наши воспитанники», – отметили в учреждении.
Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.