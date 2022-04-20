Общество

Центр туризма и детские сады подали заявки на конкурс «Чистый Псков»

Продолжают поступать заявки на конкурс по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Фото: Центр туризма и творческих индустрий Пскова

Так, к месячнику по уборке областного центра присоединились специалисты Центра туризма и творческих индустрий Пскова. Они провели генеральную уборку прилегающей территории на улице Георгиевской, 4. Сотрудники показали, как выглядел выбранный ими участок до благоустройства и после него.

Также заявку на конкурс подали работники нескольких дошкольных образовательных учреждений. В частности, сотрудники детского сада №11 убрали возле своего здания, располагающегося на улице 23 Июля, 12, остатки прошлогодней листвы и травы, бытовой мусор. Свою заявку на участие в конкурсе «Чистый Псков» они сопроводили стихотворением:

«На субботник вышли дружно,

Все сегодня уберем,

Грабли, метлы – все, что нужно,

Мы с собою принесем!

Хорошо работать вместе,

Ну, дружнее налегай!

Станет чисто в этом месте,

Приходи зеленый май!»

Еще один субботник прошел на территории, прилегающей к детскому саду №5 «Академия детства» на улице Звездной, 17Б.

Заявку на участие прислали и из детского сада №13. Двор дошкольного учреждения на улице Лесной, 20 и территорию находящегося рядом воинского захоронения основательно преобразили. Кроме того, участие в конкурсе приняли работники детского сада №35, расположенного на улице Коммунальной, 34. «Территория нашего детского сада располагает большим количеством разнообразных деревьев и кустарников. Коллектив сотрудников, а также наши воспитанники стараются, чтобы растениям было комфортно, а территория была бы чистой и ухоженной. Для этого дважды в год, весной и осенью, мы выходим на уборку. С охотой и радостью нам помогают наши воспитанники», – отметили в учреждении. Напомним, проект «Чистый Псков» включает в себя комплекс мероприятий, направленных на приведение в порядок территорий организаций, учреждений, предприятий, улиц, парк, набережных и прочих общественных мест. Помимо традиционных субботников администрация Пскова совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер» запустила конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города.

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.