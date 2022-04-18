Общество

Региональный чемпионат «Абилимпикс» пройдет в конце апреля

Региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет для участников из Псковской области с 26 по 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Соревнования состоятся в очном формате в Пскове и Порхове. Основной площадкой для соревнований станут отделения Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса. Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата предусмотрено в очном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Псковской области чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года.

К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для участия в соревнованиях по 19 компетенциям.

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили комитет по образованию Псковской области и региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона – национальный чемпионат «Абилимпикс» – традиционно пройдет в Москве.