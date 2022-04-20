Общество

Анжелика Шундер: Преодоление лекарственного дефицита – задача отечественного фармсектора

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Анжелика Шундер выразила уверенность, что правительство примет меры с целью создания фармацевтическим компаниям условий для производства качественных аналогов импортных лекарственных препаратов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Действительно, российская фармацевтическая отрасль столкнулась с ситуацией, когда возникли проблемы с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками, а спрос взлетел до небывалой величины. Кроме того, в связи с введенными против нашей страны санкциями и закрытыми границами практически парализована доставка медицинских препаратов от иностранных поставщиков. Все это вызвало дефицит многих лекарственных препаратов. В условиях ажиотажа некоторые аптеки стали повышать цены, именно как заградительные меры, а не потому, что существует реальный дефицит. Это в какой-то степени оказало иной эффект – люди стали скупать все подряд, забывая о том, что многие лекарства имеют очень ограниченный срок годности. Один из вариантов регулирования розничных объемов – введение рецептурного отпуска препаратов, для пресечения бесконтрольных покупок лекарств», – отметила она.

Правительство России предпринимает все возможные меры для того, чтобы преодолеть дефицит лекарств: фармкомпании не останавливают работу, поставки жизненно важных препаратов из-за рубежа продолжаются, заметила Анжелика Шундер. «Госдума приняла законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций. Согласно тексту закона, производители медицинских изделий или организации, осуществляющие их ввоз в Россию, не имеют права приостанавливать поставки без предварительного уведомления не позднее чем за шесть месяцев. По решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В настоящее время продажа таких лекарств была разрешена только в российской упаковке», – сказала она.

Анжелика Шундер напомнила, что создан оперативный штаб при правительстве РФ, где рассматривается целый пакет инициатив, всего - около ста предложений, направленных на преодоление лекарственного дефицита. «Импортные лекарственные средства планируется заменить отечественными препаратами. На сегодняшний день импортные субстанции используются при изготовлении примерно 80–85% российских препаратов, соответственно, необходимо как можно скорее перевести производство лекарств из российских составляющих. Внезапно возникший дефицит жизненно важных препаратов может стать хорошим толчком для развития фармацевтического сектора в стране», – считает она.

«Мы уверены, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, правительство примет меры для создания фармацевтическим компаниям условий для производства качественных аналогов импортных лекарственных препаратов», – добавила Анжелика Шундер.