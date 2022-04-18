Общество

Число случаев ОРВИ и гриппа увеличилось за неделю в Псковской области

Заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась почти на 3% в Псковской области с 11 по 17 апреля по сравнению с предыдущей неделей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора, специалисты зарегистрировали 3314 случаев заражения.

Заболеваемость составила 52,93 на 100 тысяч населения. В целом, она оказалась ниже недельного порогового уровня по населению на 43,1%.

По Псковской области превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной группе от 15 лет и старше – на 13,74% - 25,36 на 100 тысяч населения, 1339 случаев.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 5,8% и составила 73 на 100 тысяч населения, зарегистрировано 1543 случая. Заболеваемость ОРВИ в Пскове ниже еженедельного порогового уровня по населению в целом на 25,4%.

По Пскову ни в одной из возрастных групп сотрудники Роспотребнадзора не зафиксировали превышения эпидпорога. За неделю госпитализированы 32 человека, количество доставленных в больницу по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 7 человек (на 28%). Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1%.

На 14 апреля в связи заболеваемостью ОРВИ в области закрыли:

один класс в 1 школе;

две группы в одном дошкольном детском учреждении.

За прошедшую неделю лабораторно обследовали на наличие самых распространенных возбудителей гриппа и ОРВИ 5 человек, провели 65 исследований.

По результатам проведенных обследований у 1 человек были выявлены аденовирусы (удельный вес – 20%).

В управление Роспотребнадзора напомнили жителям о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении серьезных признаков респираторного заболевания в связи с риском развития тяжелых осложнений, особенно у маленьких детей, лиц пожилого возраста, беременных, лиц с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, онкология, сердечно-сосудистые и бронхолегочные заболевания).

«При тяжелом течении заболевания, при сильном ухудшении общего состояния (например, температура тела более 38 градусов по Цельсию держится более 3 дней и снижается) вызовите врача. Оставайтесь дома. Строго следуйте рекомендациям врача», – уточнили специалисты.